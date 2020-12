Nonostante le smentite dei diretti interessati, la situazione in casa Atalanta è sempre più tesa. Dopo le voci di inizio settimana riguardanti un possibile scontro tra Gasperini ed una parte della squadra, l’esclusione del Papu conferma come questi strascichi siano ancora presenti. Come riporta Sky Sport infatti tra il capitano argentino e Gasperini ci sarebbe ormai una rottura totale. La tregua settimanale dovuta alla Champions è finita, e l’esclusione di oggi è figlia anche di una crisi che potrebbe portare alla cessione a gennaio.