Il Siviglia finisce nella bufera. La foto postata su Instagram dalla moglie dell’ex interista e obiettivo viola (LEGGI QUA) Banega ha fatto infuriare l’opinione pubblica e in particolare la società andalusa. Nell’immagine – rimossa poco dopo dai social – si vedono più di dieci persone in costume da bagno e intente a fare una sorta di festino, in totale contrasto alle severe regole sui protocolli valide in Spagna. Oltre a Banega, sono presenti: un altro obiettivo viola (CLICCA QUA), il Mudo Vazquez, De Jong e Ocampos. Il festino privato, stando alla stampa spagnola, porterà sicuramente a delle sanzioni. (Corriere dello Sport)