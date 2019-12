Banega e Politano le piste più calde per gennaio. E una prima punta…

Con gennaio che si avvicina e una Fiorentina in affanno dal punto di vista tecnico, si torna a parlare di mercato. Il Corriere Fiorentino fa il punto sulle trattative, con due giocatori che al momento sembrano in pole position rispetto a tutti gli altri. Per rinforzare la mediana il nome buono sembra essere quello di Ever Banega, con il quale i discorsi sono stati avviati da tempo mentre per il reparto avanzato si torna a parlare di Matteo Politano, che trova poco spazio nell’Inter di Conte. Da non scartare anche le piste Praet, Berardi e quella che potrebbe portare ad una prima punta.