Sivasspor, che cuore: regala biglietti e invita i superstiti del terremoto

“Fratello mio, che sei stato una vittima del disastro, saremo felici di vederti tra noi. Sei invitato alla sfida tra Demir Grup Sivasspor e Fiorentina . Il Comune di Sivas metterà a disposizione un mezzo pubblico per portarti allo stadio Yeni 4 Eylül“.

Inoltre, i biglietti rimasti invenduti saranno regalati per consentire all'impianto di riempirsi il più possibile e spingere la squadra di Calmbay verso la rimonta. "Tocca a voi, non lasciamo la nostra squadra sola in una partita così importante", si legge. Una persona potrà ritirare fino a tre tagliandi.