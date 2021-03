Sandro Fallani, primo cittadino di Scandicci, ha commentato a Radio Bruno il contenzioso relativo al Viola Park:

Anche noi come amministrazione siamo sempre invischiati su rallentamenti come quello del Viola Park a cui stiamo assistendo. Ci sono sempre gruppi che si mettono di traverso. So di cosa si parla. I primi a metterci la faccia sono sempre i sindaci.