Sindaco Scandicci: “Franchi ristrutturato ma per altre funzioni, accanto il nuovo stadio”

Sandro Fallani, sindaco di Scandicci, ha parlato anche del tema stadio nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Bruno: “Una riconversione del Franchi, anche a fini non sportivi, è più probabile. Il Franchi può essere preservato anche per fare altro, accanto ci si può fare uno stadio nuovo e rimettere a una funzione più moderna Campo di Marte, che in qualche modo sta rischiando. Io sarei per uno stadio al vecchio militare nuovo, preservando il Franchi e indirizzarlo ad altre funzioni. Può essere lo scheletro per farci altro. Bisogna comunque affrontare il problema in modo diretto. Ora come ora in Maratona non ci si fa neanche a stare a sedere, è una roba imbarazzante”.