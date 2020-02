Sind. Bagno a Ripoli: “Permesso per costruire il centro sportivo entro settembre”

Assieme a Rocco Commisso (CLICCA QUI per leggere le sue dichiarazioni), era presente oggi nella zona in cui sorgerà il nuovo centro sportivo della Fiorentina anche Francesco Casini, sindaco di Bagno a Ripoli: “Per Bagno a Ripoli il nuovo centro sportivo, la nuova casa viola, è una grande opportunità. Mi fa piacere vedere che il presidente stia seguendo il progetto con grande passione e attenzione. Tutte le volte mi ripete che è questo il punto di partenza fondamentale per la crescita del club. Siamo contenti di poter ribadire a Commisso e a tutti che il percorso sta andando avanti benissimo, rispetto totale del crono-programma. Il nostro obiettivo rimane il rilascio del permesso a costruire già nel mese di settembre”.