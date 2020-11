Dopo le positività emerse oggi, si allarga il focolaio in seno alla Nazionale uruguaiana, impegnata nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali. Dopo quello di Matias Vina, anche il tampone del portiere Rodrigo Munoz è risultato positivo, fino a poco fa quando è emersa la notizia anche di Luis Suarez. Il centravanti dell’Atletico non solo salterà la sfida contro il Brasile, ma anche quella contro i suoi ex compagni del Barcellona, prevista per sabato prossimo. Anche un componente dello staff della Celeste ha il Covid. Ricordiamo che in ritiro con l’Uruguay c’è anche il gigliato Martin Caceres.