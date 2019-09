Sgrò: “Fiorentina da Europa, Chiesa non si discute. Ribery? Altro che marketing…”

Marco Sgrò, ex giocatore dell’Atalanta, a Lady Radio ha parlato della squadra di Gasperini e anche della Fiorentina: “Quando prendi un giocatore come Ribery non lo fai per marketing. Magari non ha più lo spunto di qualche anno fa ma la Fiorentina ha fatto bene a portarlo a Firenze. Chiesa? Non si può discutere un giocatore così. E’ un grande giocatore e non ce ne sono molti così in giro. Cosa si può volere di più da un giocatore?

La Fiorentina può arrivare in Europa solo se trovano l'amalgama giusta in poco tempo. Quando si cambia così tanto non è facile trovare subito i meccanismi giusti. Se tutti seguono Montella la Fiorentina può togliersi delle belle soddisfazioni. Atalanta? Se la squadra gira come deve diventa difficile da fermare. La Fiorentina deve stare attenta alla reazione post Champions. Se i viola daranno coraggio all'Atalanta diventerà un grosso problema".