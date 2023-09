Settore giovanile: l’ex viola Vergine ai saluti con la Roma, lo aspettano a Milano

L'ex responsabile del settore giovanile viola Vincenzo Vergine si appresta a chiudere la proficua collaborazione con la Roma dei Friedkin per approdare al Milan, dove si sta completando la rivoluzione societaria iniziata pochi mesi fa con l'addio del tandem Maldini-Massara. Come riportato da calciomercato.com, infatti, il club rossonero sta per strappare ai capitolini uno dei dirigenti più importanti a livello giovanile in Italia, lanciato nel grande calcio da Pantaleo Corvino, prima a Lecce e poi a Firenze. A breve Vergine farà parte dell'organigramma milanista ed inizierà il suo lavoro coordinandosi con il trio Moncada-D'Ottavio-Furlani.