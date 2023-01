Serie C, rivoluzione Novara. Un ex viola prende il posto… di un ex viola

È una vera e propria rivoluzione quella che si è verificata in queste ore in seno al Novara, club militante nel girone A di Serie C. La dirigenza del club, infatti, ha deciso di licenziare in blocco il DS Moreno Zebi e l'allenatore Franco Semioli . Il ribaltone si è concretizzato a seguito della sconfitta contro la Triestina ultima in classifica dello scorso weekend, con la società che ha deciso di cambiare.

Un ex viola per... un ex viola

Per un vecchio giocatore della Fiorentina che lascia, un altro ne arriva. Perché per sostituire Semioli il Novara ha richiamato Marco Marchionni, protagonista della cavalcata promozione in Serie D. In realtà, le strade anche con quest'ultimo si erano separate in modo anche piuttosto brusco soltanto qualche mese fa e si erano avvicendati in panchina prima Cevoli e poi proprio Semioli. Ora il nuovo ritorno, per un'avventura evidentemente destinata a proseguire ancora.