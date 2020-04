Serie C, ora il rischio è il collasso: e il campionato potrebbe non finire

Anche la Serie C valuta la chiusura dei campionati. I club della nostra terza serie faticano a pensare a una possibile ripartenza. Il prossimo 4 maggio è in programma un Consiglio Direttivo della Serie C e i club potrebbero chiedere la sospensione del campionato di C. Secondo quanto si legge su TuttoC.com, la direzione è quella di chiudere in anticipo la stagione ovviamente con l’ok della FIGC. Anche il capitolo promozioni/retrocessioni andrebbe rivisto: congelata la discesa nei Dilettanti, mentre 4 squadre sarebbero promosse in B, con le tre prime e una da sorteggiare.

ANCHE LA UEFA STUDIA LE DATE PER LE COPPE EUROPEE