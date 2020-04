UEFA, la proposta per le coppe: si chiude a fine agosto

Si prospetta uno scenario nuovo anche per le coppe europee, che come i vari campionati studiano la possibilità di chiudere la stagione. Secondo quanto riferito da Sky Sport, la UEFA starebbe studiando lo scenario più plausibile, ripartendo da agosto e dagli ottavi di ritorno per la Champions e da quelli di andata per molte squadre di Europa League. Juve e Napoli giocherebbero il 7 e l’8 per le loro partite di ritorno, con i quarti in programma 11 e 12, proseguendo ogni tre giorni fino alla finale del 29 agosto. Il comitato esecutivo si terrà il 23 aprile.

