Serie B: salta la panchina del Genoa? Un ex viola pronto a prenderne le redini

Dopo quasi un anno Alexander Blessin sta per essere licenziato dal Grifone rossoblù

Sono ore molto calde al Genoa: la società del Grifone si aspettava molto di più da Alexander Blessin e nonostante il quinto posto nell'attuale Serie B sta per esonerarlo. Pesano, infatti, sull'immediato futuro dell'allenatore tedesco le recenti brutte prestazioni e sconfitte e per questo il suo licenziamento pare dietro l'angolo. Radiomercato parla di una corsa a due per prendere il suo posto sulla panchina della squadra genovese: Alberto Gilardino, attuale mister della Primavera rossoblù, e Leonardo Semplici. Possibile anche che proprio all'ex centravanti viola venga affidata la gestione della squadra ad interim, nell'attesa di un accordo con un tecnico più esperto e pronto. Semplici, appunto, ma anche Nenad Bjelica.