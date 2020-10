Serie B: Reggiana decimata dal Covid, ventisette i positivi

Secondo quanto riportato dall’Ansa, sono 27 i tesserati della Reggiana positivi. Lo comunica la società, che milita in serie B, dopo gli esiti degli ultimi tamponi fatti ieri sera. Sono contagiati 21 giocatori e sei componenti dello staff, compresi allenatore e vice allenatore. Ricordiamo che Michele Cerofolini, giovane portiere gigliato, è in prestito al club emiliano. Non ci sono aggiornamenti sulle sue condizioni di salute al momento.

Pizzul a VN: “Commisso ascolti di più i suoi collaboratori. Fiorentina e Udinese si equivalgono”