Serie A, svelata la data del sorteggio. Come evitare un altro Atalanta-Fiorentina?

La prima giornata verrà giocata nel weekend del 17-18 agosto. Poi di fila, altri due turni di campionato fino al weekend del 7-8 settembre con la prima pausa della Nazionali. Date le varie problematiche di calendario vissute durante le passate stagioni (vedi Atalanta-Fiorentina a campionato concluso) la Lega potrebbe optare per ridurre drasticamente i turni infrasettimanali per avere più slot a disposizione per eventuali recuperi. Non da escludere la possibilità di vedere la Serie A durante il periodo natalizio.