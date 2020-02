Serie A, rinvio delle gare a porte chiuse ancora possibile: decisione in mattinata

Notizia clamorosa quella lanciata in mattinata da Gazzetta.it: secondo la versione online della rosea, infatti, i club contrari a giocare le proprie gare a porte chiuse – misura restrittiva adottata dalla Lega Calcio per il contenimento del contagio da Covid-19 – non avrebbero ancora mollato la presa. Non è ancora certo, quindi, che Udinese-Fiorentina si disputi oggi alle 18:00, così come restano in bilico Juventus-Inter, Milan-Genoa, Parma-Spal e Sassuolo-Brescia. Nel caso della partita dei viola, si sottolinea come il governatore friulano Massimiliano Fedriga stia continuando a chiedere il rinvio.

Aggiornamento 10:38 – Secondo quanto riporta Sky, la decisione della Lega Serie A sulla disputa delle cinque gare che potrebbero disputarsi tra oggi e domani a porte chiuse (inclusa Udinese-Fiorentina), arriverà dopo il vertice di questa mattina tra il Governo, la commissione scientifica e le Regioni. L’ostacolo principale, al momento, è rappresentato dalla mancanza di date utili per l’eventuale recupero di Juventus-Inter.