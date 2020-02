La preoccupazione per il Coronavirus e, in particolare, le notizie che arrivano dall’Italia hanno spinto la federazione cilena a correre ai ripari. Il capo medico della nazionale ha ritenuto necessario assumere l’infettivologo Jaime Labarca che ha già studiato un “piano” di prevenzione per i calciatori che militano in Serie A e nel resto d’Europa. “L’Italia è il Paese che ci preoccupa di più” ha detto il medico a La Tercera, che ha citato Alexis Sanchez alludendo anche a Pulgar e Medel. Secondo quanto riferiscono i media cileni i giocatori sarebbero già stati contattati per illustrare un protocollo di prevenzione che deve essere seguito alla lettera in vista del prossimo appuntamento della Nazionale il 26 marzo.