Serie A, per la prima volta arbitrerà una donna

Il prossimo weekend di campionato vedrà una novità per certi versi storica. Maria Sole Ferrieri Caputi sarà infatti il primo arbitro donna della Serie A. In attesa delle designazioni ufficiali, gazzetta.it anticipa che la partita in questione dovrebbe essere Sassuolo-Salernitana, in programma domenica alle 15. Livornese classe 1990, Maria Sole ha diretto finora 23 gare in C, 3 in serie B, una coppa Italia ed è stata Quarto Uomo in Monza-Udinese alla terza giornata.