Serie A, nuova regola per i rinvii e le partite interrotte: i dettagli

Nuovo regolamento per le partite di Serie A rinviate o interrotte: si dovranno recuperare entro il giorno successivo

Il Consiglio della Lega Serie A, riunitosi oggi, ha approvato un nuovo regolamento per il recupero delle partite non iniziate e per la prosecuzione delle fare interrotte durante la stagione 2025/26, dopo le varie polemiche avute nella passata stagione.