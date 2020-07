Serie A, il programma dell’ultima giornata: turno spezzato in due giorni

Finalmente siamo arrivati alla fine, dopo una parte finale di stagione vissuta tutta d’un fiato, in un poco più di un mese e mezzo. Il calcio italiano post-Covid era ripartito lo scorso 12 e 13 giugno con le semifinali di ritorno di Coppa Italia, per poi riprendere una settimana dopo col campionato. Adesso ecco l’ultima giornata, suddivisa in due giorni, tra sabato e domenica. Ecco il programma:

Brescia – Sampdoria 1 agosto alle 18

Atalanta – Inter, Juventus – Roma, Milan – Cagliari e Napoli – Lazio 1 agosto alle 20:45

SPAL – FIORENTINA 2 agosto alle 18

Bologna – Torino, Genoa – Verona, Lecce – Parma e Sassuolo – Udinese 2 agosto alle 20:45

LA CLASSIFICA DI SERIE A