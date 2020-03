Serie A, il possibile programma del weekend: si parte a Genova, domenica la Fiorentina

In attesa dell’ufficialità (dovrebbe arrivare in mattinata), qua sotto vi riportiamo quello che dovrebbe essere il programma del weekend di Serie A varato ieri all’unanimità dalla Lega Calcio dopo il decreto governativo (LEGGI). Si dovrebbe partire sabato alle 20:45, mentre la Fiorentina, come già scritto (LEGGI), ha vinto la sua battaglia: giocherà domenica alle 18. Tutte le gare saranno disputate a porte chiuse.

26° TURNO (RECUPERO)

Sampdoria-Verona, 07/03 ore 20:45

Milan-Genoa, 08/03 ore 12:30

Parma-Spal, 08/03 ore 15:00

Sassuolo-Brescia, 08/03 ore 15:00

Udinese-Fiorentina, 08/03 ore 18:00

Juventus-Inter, 08/03 ore 20:45