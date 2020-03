Domenica alle 18 con l’Udinese, domenica 15 marzo a porte chiuse al Franchi contro il Brescia (alle ore 15), venerdì 20 marzo a Roma contro la Lazio alle 20.45. Sembra essere questo il programma a breve termine della Fiorentina, accolto con favore dalla società viola nella giornata di ieri nella capitale dove Joe Barone e Daniele Pradè hanno incontrato il presidente del Coni Malagò e gli altri vertici del calcio italiano. La situazione è in continua evoluzione, ma la società viola è stata accontentata per quanto riguarda l’orario del match di Udine, rewind di quello che sarebbe dovuto andare in scena sabato scorso. Lo scrive La Nazione.