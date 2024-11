Serie A-Figc, stop alla guerra. Anche la Fiorentina prende posizione

Una lettera con undici firme. Per dire un secco “no” al ricorso contro la Federcalcio. L’hanno scritta undici società del campionato italiano in vista dell’assemblea della Lega Serie A in programma alle 19. Un modo per chiudere la battaglia politica tra le squadre del campionato e la Federcalcio di Gabriele Gravina, dopo la riforma dello Statuto federale votata lo scorso 4 novembre. Tra questi - come riporta Repubblica.it - c'è anche la Fiorentina, insieme a Atalanta, Bologna, Como, Inter, Juventus, Monza, Parma, Roma, Udinese e Venezia. La lettera è arrivata in mattinata al presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini.