Serie A, diritti tv: l’asse Eleven Sport-Sky supera l’offerta di DAZN e Tim

Novità sul fronte dei diritti televisivi della Serie A. Secondo Il Sole 24 Ore, Eleven Sport potrebbe essere l’alleato di Sky che alcuni presidenti aspettavano per superare la proposta, fin qui più allettante, presentata da Tim e DAZN. Eleven Sport, che trasmette la Serie C, avrebbe offerto 110 milioni di euro l’anno per realizzare il canale della Lega Serie A, che, in aggiunta ai 750 messi sul piatto da Sky, raggiungerebbero 860 milioni totali contro gli 840 dell’asse DAZN-Tim.

LEGGI ANCHE – Fiorentina e Udinese, quando il gol è un problema. E anche gli xG non mentono