Serie A, diritti tv al Medio Oriente: la spuntano gli Emirati Arabi, no al Qatar

Circa 79 milioni di dollari in tre anni: ecco quanto frutterà alla nostra Serie A l'accordo con Abhu Dabi Media, network degli Emirati Arabi, la vendita dei diritti tv per quanto riguarda il Medio Oriente. Le società italiane, dunque, esprimendo il loro voto hanno rifiutato l'offerta proveniente dal Qatar, prediligendo l'alternativa risultata poi vincitrice, come ha spiegato lo stesso Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, in conferenza stampa. Contrarie solo Roma e Torino, astenute la Fiorentina (rappresentata dal suo d.g. Joe Barone) ed il Napoli. Lo riporta repubblica.it.