Serie A annullata? I club studiano di tagliare lo stipendio ai calciatori

Tagliare gli stipendi dei calciatori per contenere il danno economico di un eventuale sospensione definitiva del campionato per il protrarsi dell’emergenza coronavirus. Secondo quanto riporta Calco e Finanza, alcuni club di Serie A avrebbero già avviato approfondimenti sul tema assieme ai propri legali anche se l’ipotesi non è ancora stata discussa formalmente, nemmeno a livello tecnico in Lega di Serie A. Nel caso in cui dagli approfondimenti legali in corso emergesse la percorribilità di questa strada, l’orientamento dei club in questione sarebbe comunque quello di non muoversi d’imperio, ma di avviare un tavolo negoziale con l’Associazione italiana calciatori (AIC) per trovare una soluzione condivisa con il sindacato degli atleti. E GRAVINA AMMETTE: “IL CAMPIONATO POTREBBE NON FINIRE A GIUGNO”