Serie A, 32° turno: Fiorentina a caccia della tranquillità. Occhio a Lecce e Genoa, scontro diretto in zona calda

Sarà un’altro weekend di passione per la Fiorentina ed i suoi tifosi. Ritrovarsi a 7 giornate dalla fine del campionato con un buon margine di punti sulla zona retrocessione (+8) ma anche con l’ansia addosso di chi, memore della passata stagione, si trova costretto a guardarsi alle spalle, è uno spiacevole fuori programma che la squadra di Iachini è chiamata a chiudere il prima possibile. L’occasione per vivere più serenamente queste ultime settimane di Serie A arriverà già domani, quando la Fiorentina affronterà in casa il Verona di Juric (fischio d’inizio fissato per le 19:30, diretta testuale su Violanews.com). Non il più semplice degli impegni – come testimonia l’ultima prestazione degli scaligeri contro l’Inter – ma comunque una possibilità per portare in cascina punti preziosi.

Dando un’occhiata alle dirette avversarie dei viola ci accorgiamo che la giornata numero 32 non sarà tra le più agevoli: Genoa e Lecce, terzultima e quartultima in classifica, affronteranno rispettivamente il fanalino di coda Spal al Ferraris (domani, ore 17:15) ed il Cagliari già salvo e senza velleità europee (si gioca domani in Sardegna, ore 19:30). Sicuramente più funzionali alla causa della Fiorentina lo scontro diretto della Dacia Arena tra Udinese e Sampdoria (domani alle 19:30), in cui almeno una delle due squadre perderà punti per strada, e la gara di San Siro tra l’Inter ferita di Antonio Conte ed il Torino (sempre domani ma alle 21:45). Ovviamente la testa sarà solo al Franchi ma nell’attesa, vista la situazione, diamo un’occhiata al quadro generale.

La classifica