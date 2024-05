Serie A 2023/24, annunciati i top 3 per ruolo del campionato: ecco i candidati

Sono stati annunciati nel corso della giornata i migliori per ruolo della Serie A TIM 2023/24, tra i quali saranno individuati gli MVP

Queste le terzine dei Top 3 calciatori per ruolo della Serie A TIM 2023/2024 , che sono stati annunciati nel corso della giornata sui canali social di Lega Serie A e che porteranno all`individuazione degli MVP della stagione, che saranno svelati venerdì 24 maggio 2024:

Top 3 Under 23 – Bellanova (Torino), Soulè (Frosinone), Zirkzee (Bologna)

Come per le passate stagioni, nessun calciatore può figurare in più di una categoria.