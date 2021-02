Una serata davvero difficile per la Juventus di Andrea Pirlo: la gara dei bianconeri è finita male in terra portoghese e si è conclusa anche peggio, visto che appena dopo il fischio finale Alvaro Morata è svenuto negli spogliatoi. Il tecnico bresciano spiega a Sky Sport: “Non è al meglio, da quando è rientrato dall’influenza non si è più ripreso. È sceso in campo nel momento del bisogno, ma quando è finita la partita si è dovuto sdraiare. Ha avuto uno svenimento“.