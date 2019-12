Sentite Toldo: “Montella fa quello che può, il problema è in società”

“La Fiorentina non sta attraversando un bel periodo. Montella è un ottimo allenatore ma sta facendo con quello che ha”. Questo il parere di Francesco Toldo, grandissimo ex viola, ai microfoni di Radio Rai. E poi aggiunge: “Mi dispiace che siano in difficoltà e non è la prima volta che la Fiorentina rischia. Secondo me c’è una problematica più a livello societario. Fiorentina-Inter? E’ la mia partita. Sono molto contento per i nerazzurri, dopo anni con giocatori comprati e venduti adesso è stata trovata la quadratura”. MA COMMISSO E’ UNA FURIA…