Commisso è una furia, ultimatum a Montella

Rocco Commisso ha deciso di crederci ancora: avanti un altro po’ con Montella. L’intenzione sarebbe quella di fare il punto a Natale, sempre che la situazione non precipiti irrimediabilmente domenica con l’Inter. La scelta – scrive il Corriere Fiorentino – nasce dalla speranza di recuperare Pezzella e Ribery, ma il presidente è consapevole di quanto la crisi sia profonda e non nasconde la delusione dopo il quarto k.o. di fila. Sono invece cinque i punti di vantaggio sulla zona retrocessione, e sono molte le perplessità attorno ad una squadra che sembra ripiombata nell’abisso di paure e timori dell’anno scorso che l’avevano assalita e rischiavano di mandarla in B.