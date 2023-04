Sentite Mauro: “E’ chiaro che la Juventus abbia un problema con il sistema calcio”

"Vengono perdonate le curve di Lazio e Roma e invece quella della Juventus viene punita. Io non capisco perché."

Nel corso della trasmissione Pressing su Mediaset, Massimo Mauro non ha usato giri di parole per commentare l'episodio del vantaggio della Lazio contro la Juventus, spiegando come a suo modo di vedere i bianconeri abbiano un problema con il sistema calcio: