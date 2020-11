Sentite Lotito: “Positivo non significa contagioso. Anche nella vagina ci sono i batteri”

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, in un’intervista a La Repubblica, ha parlato del giallo che aleggia intorno ai tamponi effettuati intorno al club capitolino. Nel corso dell’intervista arriva un forte attacco nei confronti del presidente granata, Urbano Cairo, e un paragone “osè” riguardo la positività da Coronavirus. Questo un estratto delle sue dichiarazioni più eclatanti:

Ci stanno a fà il gioco delle tre carte. La gente ci odia, per quello ci attacca. Cairo mi odia a morte dopo che ha perso con me, i suoi giornali mi attaccano per questo. Ma perde sempre, è ultimo in classifica. Che vuol dire positivo? Positivo vuol dire contagioso, no? Anche nella vagina delle donne, di tutte le donne del mondo, ci sono i batteri. Ma mica tutti sono patogeni, solo alcuni in alcuni casi diventano patogeni e degenerano. Anche Tare è positivo. Ma oggi nessuno ti dice se uno infetta oppure no. C’è un’aleatorietà dell’interpretazione dei risultati.