Sentite Lo Monaco: “Il caso Gattuso mi fa cadere le braccia”

L'ex dirigente del Catania sta con Commisso: "Il calcio è in mano ai procuratori. Bisogna fermare questa egemonia"

"Il caso Gattuso è la conferma che il calcio è in mano i procuratori. Mi angoscia pensare che un procuratore gestisca le situazioni in maniera così sfacciata. Che Gattuso alla Fiorentina sia saltato per colpa di un procuratore mi fa cadere le braccia". Così a TuttomercatowebPietro Lo Monaco. si schiera dalla parte di Commisso (dopo averlo criticato nel recente passato). L'ex amministratore delegato del Catania poi aggiunge: