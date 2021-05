Lo Monaco: “Commisso, meno chiacchiere. I soldi non vanno ostentati”

Arriva una critica al presidente della Fiorentina da parte stavolta non di un giornalista, ma di un dirigente

"Ogni società ha la propria programmazione, credo che le partenze dei vari tecnici siano previste e coperte in anticipo da tutti. Per il Sassuolo si parla di Italiano, che può intraprendere un percorso simile a quello di De Zerbi. Se la Fiorentina ha deciso di cambiare tecnico, penso che abbiano le idee molto chiare. Gattuso a Napoli ha lavorato in condizioni di estremo disagio e ha avuto il merito di resistere a tutti gli attacchi. La qualificazione in Champions League sarebbe davvero un risultato notevole, il Napoli deve riflettere bene sul futuro e a mio modo di vedere riconsiderare la propria posizione. Il fatto che Gattuso si sia allontanato da Firenze può dipendere a mio modo di vedere anche da questa possibilità. Bisogna riflettere bene sui tecnici al momento di prenderli, ma una volta presi vanno supportati e non messi in discussione dopo il primo soffio di vento. Il discorso sulla Fiorentina si allarga un pochino: Commisso ha difeso Iachini perché la scelta è stata sua e non di terzi; chi decide alla Fiorentina è il presidente. Lo sfogo di venerdì scorso mi sembra fuori luogo, frutto di idee poco chiare, se i risultati non arrivano è chiaro che dietro c'è qualche errore. Un mea culpa non guasterebbe, e anzi meno chiacchiere si fanno e meglio è. Il dirigente, Pradè, viene riconfermato magari perché si riconosce che le decisioni non sono state prese da lui... Mi sembra che nelle interviste esca fuori lampante questa ostentazione dei soldi, che invece andrebbero canalizzati in in altri modi".