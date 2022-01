Sentite Galli: “Fiorentina rinforzata. L’Europa è più vicina”

L'ex viola è sicuro: "La società è stata perfetta con Vlahovic e l'ha sostituito nel migliore dei modi"

"Per me l'operazione Vlahovic è stata perfetta e la cessione per 75 milioni straordinaria. La Fiorentina era troppo dipendente da un solo giocatore che poi contro avversari come Bremer e Koulibaly non toccava palla. Con gli acquisti di Ikonè, Piatek e Cabral per me la FIorentina è più forte e ha più possibilità di andare in Europa. Adesso però aspetto al varco la società per la scelta del prossimo difensore che sarà fondamentale".