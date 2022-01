Canovi durissimo: “Fiorentina, che brutta figura. Senza Vlahovic niente Europa”

Il decano dei procuratori critica Commisso: "Ha massacrato la Juve a parole, poi gli ha venduto Vlahovic lucrando sull'eredità di Corvino"

“Vlahovic alla Juve? Non me l’aspettavo, ero sicuro che l’operazione slittasse a giugno. La Juve ha fatto un grande acquisto, ma la Fiorentina ha fatto brutta figura: ancora una volta hanno lucrato su un’eredità ricevuta. Era meglio se compravano Corvino. I grandi affari la Fiorentina li ha fatti vendendo tutti calciatori presi da Corvino. Commisso non più tardi di venti giorni fa ha massacrato la Juventus. E poi ha venduto un calciatore proprio ai bianconeri. Da parte della Fiorentina non è un affare da un punto di vista economico: con Vlahovic avrebbero potuto puntare all’Europa. Cabral e Piatek non sono all'altezza di Vlahovic. Le possibilità di qualificarsi in Europa diminuiscono vertiginosamente".