Sentite Freitas: “Se Vlahovic fosse all’Ajax varrebbe quanto Haaland”

“Se Vlahovic fosse all’Ajax, varrebbe già oggi 60 milioni”. E’ questo il parere di Carlos Freitas, ex direttore sportivo della Fiorentina, conoscitore del calcio europeo. “In Italia è difficile fare subito 30 gol, in altri campionati sarebbe già esploso. Se Dusan fosse stato al Salisburgo, probabilmente avrebbe fatto un percorso simile ad Haaland diventando un giocatore da 60 milioni. Stesso discorso per club come l’Ajax. La Fiorentina ha fatto bene a puntare su di lui e credo che Vlahovic quest’anno possa arrivare già a segnare 15 gol” ha detto a Lady Radio. Una battuta anche su Eysseric, arrivato in viola durante la sua gestione: “Prima di arrivare alla Fiorentina era un giocatore importante, poi è incappato in delle difficoltà ma alla fine Prandelli ha riconosciuto le sue qualità”. VLAHOVIC E UN RINNOVO NON SEMPLICE: IL PUNTO