Sentite Di Francesco: “Il primo gol della Fiorentina è stato irregolare”

Nella conferenza stampa odierna, Eusebio Di Francesco è tornato così sulla sconfitta di mercoledì sera contro la Fiorentina: “Non siamo stati aiutati dalle decisioni arbitrali. Sul primo gol c’è un fuorigioco di rientro di Chiesa poi la seconda ammonizione di Murillo ci poteva stare il fallo ma non la sanzione perchè ha cercato di evitare lo scontro. Questi episodi possono condizionare la partita. Non siamo stati aiutati da questo ma non giustifica il fatto che dobbiamo lavorare per migliorare certi aspetti”. LA MOVIOLA DI FIORENTINA-SAMP: NESSUNA IRREGOLARITA’ SULL’1-0