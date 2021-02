Sentite D. Rossi: “Allenatori in difficoltà un alibi per i giocatori, ecco quando serve cambiare”

L’ex tecnico viola Delio Rossi ha commentato ai microfoni di Radio Kiss Kiss l’eccessiva potenza contrattuale dei giocatori:

Ho sempre detto che a parità di qualità degli allenatori, c’è chi è più abituato a lavorare con i giovani e chi è più gestore, la differenza la fa sempre la società, soprattutto nei confronti dei giocatori. Dopo la legge Bosman i calciatori sono delle imprese individuali che pensano solo a loro stessi, quando vedono un allenatore in difficoltà diventa un alibi per loro. Un allenatore o lo si conferma con la piena fiducia e lo si manda via. Manderei via un allenatore non quando non arrivano i risultati, ma quando non ha più in mano la squadra.