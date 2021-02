Graziani: “A Vlahovic serve un partner, mi aspetto una mini-rivoluzione in estate”

Francesco “Ciccio” Graziani ha detto la sua durante il Pentasport di Radio Bruno, tanti i temi caldi affrontati:

La Fiorentina da tanto tempo ha bisogno di un attaccante importante, di qualcuno che prenda per mano la squadra quando serve. Vlahovic è cresciuto, ma da solo può fare poco. In ogni caso restano un mistero alcune scelte di Montella, Iachini ed adesso Prandelli. Mi riferisco alla volontà di giocare sempre e soltanto con un solo attaccante. Mi piacerebbe vedere una Fiorentina con Ribery a sostegno di due centravanti. Per preparare la prossima stagione sarà necessaria una piccola rivoluzione in estate. Tanti giocatori saranno ceduti o non verranno confermati. In questo momento siamo ampiamente sotto le aspettative, anche la media punti di Prandelli è abbastanza bassa. Ci si aspettava qualcosa di più dal cambio in panchina.