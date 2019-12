Sentite Conte: “Politano? Giocherà se necessario. Nainggolan si faccia delle domande…”

Vigilia di Inter-Roma e Antonio Conte parla in conferenza stampa. Anche di Politano, giocatore accostato alla Fiorentina (LE ULTIME) in vista del prossimo mercato di gennaio: “Matteo è un giocatore della rosa che ha caratteristiche diverse dagli altri. Se dovessi aver bisogno di schierarlo dall’inizio o da subentrato lo farò” ha detto il tecnico, che poi ha tirato una frecciata a Nainggolan: “Radja sa benissimo che lo stimo e che lo volevo al Chelsea. Sono contento stia facendo così bene al Cagliari, ma è giusto che si faccia delle domande sul perché non è più qui”.