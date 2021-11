Sentite Chiellini: “Giocatori della Juve vogliono la Superlega. Abolirei il Var”

Il capitano della Juventus prende posizione e ne ha anche per la Serie A: "Bisogna ridurre a 18 oppure a 16 squadre"

A schierarsi per il progetto Superlega, fin qui, era stato solo qualche dirigente di alcuni top club. Una minoranza, criticata anche dagli altri protagonisti del calcio. Ora però Giorgio Chiellini esce allo scoperto, tra i primissimi giocatori sull'argomento, parlando anche a nome dei suoi compagni: "Un giocatore di livello della Juve vuole giocare quelle partite, con tutto il rispetto. Parlavo da anni con il presidente di questa possibilità. Anche i tifosi vogliono vedere sempre più partite di livello europeo. Istituzioni, club e giocatori devono incontrarsi per riformare il calendario e creare nuove competizioni per ridare slancio a questo sport" ha detto il capitano della Juventus a Dazn.

E poi ha aggiunto: "Ci sono alcune squadre di troppo in Serie A in questo momento, dovremmo essere in 18. Paradossalmente si potrebbe tornare anche a 16, ma credo che 18 sia il numero giusto per tornare a far salire competitività e dare più spazio a partite di livello europeo. Anche se noi romantici vorremmo l’abolizione del Var, togliere il fuorigioco o rimettere il passaggio indietro al portiere, il mondo sta andando avanti e non bisogna precludersi il cambiamento. Trovare persone che insieme possano discutere per migliorare il calcio credo sia essenziale".