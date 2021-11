DAZN, lo stop alla doppia utenza slitta? Le ultime

Il Governo ha convocato i rappresentanti di Dazn per avere delucidazioni. E la novità potrebbe essere "congelata"

Si è scatenata un'autentica bufera intorno a Dazn dopo le indiscrezioni che hanno anticipato la volontà della piattaforma streaming di eliminare la doppia utenza per ogni abbonamento. A mobilitarsi è stato anche il Governo e in particolare il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti che ha convocato per martedì prossimo i rappresentanti di Dazn per fare luce su questa vicenda. E non è escluso che questo clamore possa spingere il colosso proprietario dei diritti tv della Serie A a rivedere i suoi piani. Secondo quanto riferito dall'Ansa, infatti, la novità potrebbe slittare ed essere rimandata magari alla prossima stagione, lasciando invariate le attuali condizioni fino a giugno. Nei prossimi giorni si attendono le comunicazioni di Dazn per capirne di più.