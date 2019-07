Sentite Cecchi Gori: “Chiesa a Firenze grazie a me. Mercato? Così si rischia la B”

Intervenuto ai microfoni di Toscana Tv, l’ex proprietario della Fiorentina Vittorio Cecchi Gori ha parlato anche dell’attualità viola. Queste le sue dichiarazioni: “Forse solo Baglini ha avuto la stessa passione che ha messo la mia famiglia nella Fiorentina. La squadra di oggi? L’anno scorso per poco non andavamo in Serie B… Sono un po’ preoccupato dal fatto che squadra sia ancora la stessa di due mesi fa. Tutte le altre squadre si stanno rafforzando, così c’è il rischio di ritrovarsi in B. La Fiorentina deve pensare prima di tutto al prossimo campionato e a mettere su una squadra in grado di competere. Chiesa? Federico oggi indossa la maglia viola grazie a me, perché sono stato io a portare suo padre a Firenze”. IL PUNTO SUL MERCATO VIOLA