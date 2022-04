Sentite Andreazzoli: “A Firenze abbiamo condotto la partita. Gli arbitri…”

Le parole del tecnico alla vigilia di Empoli-Spezia: "La storia del nostro campionato è nota, ma non voglio più parlare degli arbitri"

"L'ultima gara contro la Fiorentina l’abbiamo cominciata e condotta noi, contro una squadra e un ambiente difficile. Non abbiamo mai dato l’impressione di essere intimoriti. I ragazzi sono vogliosi di fare le cose alla grande, non vedono l’ora di giocare. Gli errori arbitrali? Presumo che siano un caso, non voglio pensare che non lo sia, è inutile stare a ripetere la storia del campionato, in certi momenti poteva essere diversa. Di arbitri ne abbiamo già parlato troppo, non voglio soffermarmici, dobbiamo far conto su ciò che possiamo controllare noi".