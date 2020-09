Sensi: “Ci hanno messi in difficoltà, ma la vittoria è stata voluta dal gruppo”

Stefano Sensi, centrocampista dell’Inter, ha parlato così a Inter TV:

“Grande rimonta, di squadra, perché è stata voluta dal gruppo. Sapevamo che con la Fiorentina sarebbe stato difficile perché gioca bene, sono riusciti a metterci in difficoltà ma abbiamo avuto carattere e siamo contenti per la vittoria – riporta Fcinternews.it – Non è facile soprattutto quando entri in svantaggio, però quando sei in panchina hai la possibilità di vedere cosa manca e di capire cosa fare una volta entrato. Ho cercato di dare il meglio di me e di aiutare la squadra. Sicuramente la continuità è quella che mi è mancata l’anno scorso, ho avuto un po’ di problemini. Ho lavorato su me stesso e sulla prevenzione, ci sto lavorando tuttora”.

LE PAGELLE DEL GIORNO DOPO DI LUCA CALAMAI