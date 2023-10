Segretario Generale Federbet: ” Il 90% dei calciatori scommette. Il problema…”

La Federbet è un'organizzazione internazionale che lotta contro le scommesse illegali nello sport. Un tema che riguarda molto da vicino il calcio italiano nelle ultime settimane dopo i casi che hanno coinvolto Sandro Tonali, Nicolò Zaniolo e Nicolò Fagioli e probabilmente altri nelle prossime ore. Il segretario generale di Federbet, Francesco Baranca ha parlato ai microfoni di Cadena Ser di un problema tornato d'attualità non solo in Italia (vedi il caso Paquetà in Inghilterra).