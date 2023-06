Scossa di terremoto in Toscana (subito dopo il test alert)

Una scossa di terremoto si è verificata oggi alle 12,19 in Toscana tra Firenze e Siena. L'epicentro si è registrato a Poggibonsi con una magnitudo indicata dall’Ingv di 3.7 ed è stato avvertito anche in molte zone del capoluogo. La cosa incredibile è che la scossa è arrivata pochi minuti dopo che sui cellulari dei cittadini fiorentini e toscani si stava testando il sistema di alert delle maxiemergenze che ha fatto arrivare un messaggio di pericolo pochi minuti prima della scossa. Le due cose ovviamente non sono correlate, ma si è trattato di una curiosa coincidenza. Non si segnalano al momento danni a cose o persone.